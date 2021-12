TikTok detronizuje Google'a

Przeważnie numer jeden

Cloudflare – firma będąca m.in. operatorem systemów dostarczania treści w internecie (Content Delivery Network) i serwerów nazw (Domain Name System) – opublikowała wstępne wyniki badania Cloudflare Radar. Jednym z jego elementów jest ranking Top Domains, opisujący najpopularniejsze domeny internetowe.

Obecnie (pod koniec 2021 roku) lista taka prezentuje się następująco (w nawiasach podano pozycje z końca roku 2020):

1. TikTok.com (7)

2. Google.com (1)

3. Facebook.com (2)

4. Microsoft.com (3)

5. Apple.com (4)

6. Amazon.com (6)

7. Netflix.com (5)

8. YouTube.com (8)

9. Twitter.com (10)

10. WhatsApp.com (poza pierwszą dziesiątką)

Jak widać, numer jeden może pochwalić się znaczącym wzrostem zainteresowania w ciągu dwunastu miesięcy. Jak podają specjaliści firmy Cloudflare, domena TikTok.com po raz pierwszy znalazła się na szczycie 17 lutego br. Utrzymała się tam raptem przez jeden dzień, a na miejsce pierwsze powróciła w marcu (na kilka dni) oraz w maju (na nieco dłużej). Okres po 10 sierpnia należał już prawie niepodzielnie do TikToka: domena utrzymała prowadzenie przez większość dni. Dotychczasowy wieloletni lider – Google – wskakiwał na najwyższy stopień podium od czasu do czasu, jednak przedstawiciele Cloudflare podkreślają, że październik i listopad należały głównie do TikToka. Dotyczyło to również Święta Dziękczynienia (25 listopada) i „czarnego piątku" (26 listopada).

fot. geralt – Pixabay