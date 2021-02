TikTok dla najmłodszych?

Buduj i kręć teledyski

Wraz z aplikacją Vidiyo premierę ma także sześć zestawów klocków, które składają się m.in. z minifugurek i przypominających miniokładki albumów, tzw. BitBitów, reprezentujących różne gatunki muzyczne. Wszystko to ma zachęcić dzieci nie tyle do składania klocków, ale do tworzenia teledysków. W tym celu powstał właśnie specjalny bezpłatny program, w którym na razie dostępnych jest 30 piosenek artystów wytwórni Universal Music Group, m.in. Polki Viki Gabor.

Ma być łatwo i bezpiecznie

Obsługa programu jest prosta, dzieci muszą tylko zeskanować ulubioną figurkę z zestawu Vidiyo oraz mini album BitBit, by następnie, podobnie jak w TikToku, bawić się w reżyserów. Młodzi artyści mogą dzięki efektom specjalnym ożywić figurkę, a nawet zatańczyć „obok niej". Maksymalna długość klipu wynosi 60 sekund, a jego skrócona wersja może zostać udostępniona znajomym. Twórcy aplikacji zapowiadają, że będzie ona stale aktualizowana, tak aby użytkownicy mieli do dyspozycji nowe utwory oraz efekty. Rodzice nie muszą się obawiać o bezpieczeństwo dzieci, ponieważ firma LEGO zapewnia, że klipy mają być moderowane przed publikacją, tak aby twarz dziecka czy cechy ułatwiające jego rozpoznanie nie były widoczne.

fot. LEGO