TikTok skorzysta z czujnika LIDAR

Rzeczywistość rozszerzona

TikTok zdecydował się dodać nowy filtr AR, który wreszcie wykorzysta możliwości montowanego w iPhone’ach 12 Pro sensora LIDAR. Jest to specjalny czujnik, pozwalający odczytywać geometrię przestrzeni na podstawie odbijanego od obiektów światła laserowego, wykorzystywany m.in. do tworzenia bardziej realistycznych obiektów w rzeczywistości rozszerzonej. Pozwala skanować obiekty, a następnie cyfrowo przestawiać je w inne miejsca.

Dość mało powszechny bajer

Nie jest to pierwsza aplikacja, która skorzysta z nowej technologii. Wcześniej jej obsługę dodano m.in. w Snapchacie. Póki co zaproponowana przez Apple’a nowość nie jest jednak zbyt powszechna i jej zastosowanie ogranicza się do poprawy jakości fotografii. Być może lepiej będzie przy okazji iPhone’a 13, w przypadku którego czujnik ma trafić nie tylko do modeli Pro. TikTok zapewnia też, że z czasem liczba dostępnych filtrów wzrośnie.

fot. Apple