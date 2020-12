TikTok testuje dłuższe filmiki

Dłuższe show

TikTok bazował do tej pory na trwających maksymalnie 60 sekund filmikach. W zwięzłej formie tkwił też jego urok. Wygląda jednak na to, że właściciele serwisu chcą zaproponować użytkownikom również możliwość tworzenia nieco dłuższych materiałów.

Część osób została już teraz zaproszona do testów nowej wersji aplikacji. Umożliwi ona publikację klipów o długości wynoszącej nawet 3 minuty. Obecnie dostęp do niej mają jedynie wybrane osoby. To z jednej strony dodatkowe możliwości dla twórców, z drugiej natomiast częściowe zaprzeczenie idei tego, czym miał być TikTok.

Pewne wątpliwości

Wciąż nie wiemy kiedy i w jakim zakresie dłuższe filmiki zostaną powszechnie wprowadzone. Całkowite zrezygnowanie z dotychczasowego limitu może przy tym okazać się sporym błędem. Choć bardziej restrykcyjny limit czasowy utrudniał realizację niektórych materiałów, ostatecznie szybka, łatwo dostępna i niewymagająca dłuższego skupiania uwagi rozrywka stały się znakami firmowymi usługi. Zalew dłuższych nagrań może więc niektórych użytkowników zwyczajnie odstraszyć.

fot. TikTok