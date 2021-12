TikTok walczy z przygnębiającymi materiałami

Zapobiec monotonii

Autorzy aplikacji TikTok próbują zaradzić szkodliwemu wpływowi wywieranemu na młodych ludzi przez materiały zamieszczane w serwisie. Chodzi głównie o filmy o negatywnym wydźwięku – na przykład mówiące o rozstaniach albo skutkach niezdrowej diety.

Zmiana algorytmu For You Page (Dla Ciebie) ma ograniczyć styczność ze zbyt wieloma materiałami o podobnej tematyce. TikTokowi zależy na tym, aby młodzi ludzie nie wpadali w ciągi oglądania filmów o negatywnych zjawiskach, z którymi spotykają się w rzeczywistości (choć w niezbyt dużym natężeniu). Sekwencja takich klipów wywołuje poczucie beznadziei i może nawet prowadzić do uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Algorytm TikToka był sprawdzany przez „The Wall Street Journal". Analiza gazety potwierdziła szkodliwość zbytniego nasycenia serwisu negatywnym przekazem.

Liczba użytkowników TikToka przekroczyła we wrześniu 1 mld. Serwis poinformował, że pracuje nad nowymi funkcjami, które pozwolą bardziej elastycznie dostosowywać treści do własnych upodobań. Niedawno serwis umożliwił zaznaczanie filmów, którymi użytkownicy nie są zainteresowani. Według administratorów spowodowało to ograniczenie wyświetlania treści o zbliżonej tematyce.

fot. iXimus – Pixabay