TikTok włącza się do walki z dezinformacją

TikTok poinformował oficjalnie, że chce wzorem innych mediów społecznościowych włączyć się do walki z dezinformacją. W tym celu zostaną zastosowane dość podobne metody, co w przypadku Twittera. Serwis z filmikami wprowadzi specjalny baner do oznaczania materiałów o niezweryfikowanej zawartości.

Na wesoło i na poważnie

TikTok przypnie takie oznaczenie już po otrzymaniu zgłoszeń związanych z potencjalnymi nieprawidłowościami. Będzie to równoważne stwierdzeniu|, że treść budzi wątpliwości, ale nie została jeszcze sprawdzona przez moderatorów. Ma to być dla użytkowników sugestia, że może warto wstrzymać się jeszcze chwilę z jej rozpowszechnianiem. Po przejściu procesu oceny materiału firma zdejmuje baner i oznacza filmik w systemie jako sprawdzony lub usuwa go z serwisu.

Czy zatem autorzy humorystycznych materiałów mają powody do obaw? W ich przypadku nic nie powinno się zmienić, bo firma podkreśla w oświadczeniu, że chodzi głównie o weryfikację faktów w przypadku treści typowo informacyjnych. Do ich kontroli TikTok zatrudnił ekspertów z organizacji zajmujących się oceną wiarygodności informacji. Rozpatrywanie innych naruszeń regulaminu będzie odbywać się w takim trybie jak dotychczas.

fot. Pixabay, iXimus