TikTok zakazany w USA

Za 45 dni firma ByteDance nie będzie mogła prowadzić działalności w USA.

Na początku lipca br. władze Stanów Zjednoczonych zasugerowały, że korzystanie z TikToka, niezwykle popularnej wśród amerykańskiej młodzieży aplikacji do nagrywania klipów wideo, może zostać zakazane w całym kraju. Jako powód podano wątpliwości związane z chińską firmą ByteDance, będącą właścicielem TikToka. Oskarża się ją o kontakty z rządem Chińskiej Republiki Ludowej oraz przekazywanie mu danych amerykańskich użytkowników.

Sprzedać i już

Na początku sierpnia klamka zapadła: telewizja CNN poinformowała, że prezydent Donald Trump zażądał, aby firma ByteDance sprzedała TikToka „godnemu zaufania" amerykańskiemu przedsiębiorstwu. Jako nieprzekraczalną datę zakończenia całej operacji podano 15 września br. Ewentualna odmowa (lub niesfinalizowanie sprzedaży) miałaby skutkować zakazaniem prowadzenia działalności firmy ByteDance w USA i zablokowaniem platformy wideo.

Wczoraj, 6 sierpnia, Donald Trump podpisał rozporządzenie, zgodnie z którym po upływie najbliższych 45 dni w Stanach Zjednoczonych będzie zabronione podejmowanie jakiejkolwiek współpracy z firmą ByteDance (włącznie z zawieraniem umów). Oznacza to, że aplikacja TikTok albo zostanie sprzedana amerykańskiemu inwestorowi w ciągu najbliższych kilku tygodni, albo zablokowana na terenie USA.

Niemal identyczne rozporządzenie zostało wydane w związku z koncernem Tencent, będącym właścicielem komunikatora WeChat.

Prezydent powtórzył zarzuty stawiane TikTokowi: aplikacja może posłużyć do zbierania danych osobowych, śledzenia aktywnośći urzędników państwowych i pracowników administracji federalnej, gromadzenie informacji wykorzystywanych do szantażu i prowadzenia szpiegostwa korporacyjnego. Ze względu na ogromną popularność (liczba pobrań TikToka w USA przekroczyła 175 milionów) aplikacja nadaje się do wykorzystania jako narzędzie wspomagaące kampanie dezinformacyjne przynoszące korzyści Komunistycznej Partii Chin.



Trump przypomniał, że już wcześniej marynarka wojenna, wojska lądowe i straż przybrzeżna USA zakazały instalowania TikToka na służbowych smartfonach. Taki sam zakaz wydają coraz częściej amerykańskie przedsiębiorstwa; z kolei rząd Indii zabronił używania TikToka i innych chińskich aplikacji mobilnych w całym kraju.

Kto kupi TikToka?

Jako jednego z możliwych nabywców TikToka wymienia się Microsoft. Koncern potwierdził, że jego prezes, Satya Nadella, po rozmowie z Donaldem Trumpem zaproponował firmie ByteDance rozpoczęcie negocjacji dotyczących przejęcia programu.

Obydwa przedsiębiorstwa uzgodniły, że Microsoft stałby się właścicielem i operatorem TikToka nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Koncern z Redmond mógłby ponadto zaprosić innych amerykańskich inwestorów do uczestnictwa w zakupie, o ile byliby oni udziałowcami mniejszościowymi. Nabywcy zobowiązywaliby się do przechowywania danych amerykańskich użytkowników wyłącznie w USA. Działające poza Stanami Zjednoczonymi serwery musiałyby zostać odłączone od platformy TikTok.

fot. whitehouse.gov