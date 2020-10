TikTok znowu działa w Pakistanie

Rekordowa liczba blokad

W ciągu 10 dni firma ByteDance porozumiała się z pakistańskim urzędem zajmującym się nadzorowaniem rynku telekomunikacyjnego (Pakistan Telecommunication Authority, PTA) w sprawie zablokowanej aplikacji TikTok. Platforma społecznościowa może wznowić działanie.

Znowu rusza

Niespełna dwa tygodnie temu PTA zablokował TikToka ze względu na rozpowszechnianie „obscenicznych i niemoralnych materiałów". Obecnie pakistański regulator stwierdził, że moderatorzy platformy TikTok zapewnili agencję, iż filmy będą moderowane „zgodnie z normami społecznymi i prawem Pakistanu".

Wcześniej rząd w Islamabadzie zarzucał TikTokowi brak reakcji na żądania zablokowania 40 kont użytkowników (operator dostosował się do oczekiwań urzędników tylko w dwóch przypadkach).

Jalk twierdzi firma analityczna Sensor Tower, Pakistan jest 12. co do wielkości rynkiem TikToka pod względem liczby użytkowników – w tym 200-milionowym kraju aplikację zainstalowano 43 miliony razy. Jednocześnie moderatorzy platformy tylko w pierwszej połowie 2020 roku zablokowali w Pakistanie ponad 6 milionów przesłanych filmów. Daje to trzeci wynik na świecie; materiały skasowano ze względu na regulamin TikToka, a nie na żądanie PTA.

fot. Pixabay