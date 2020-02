Tłumacz Google doczekał się trybu ciemnego

Aktualizacja, która wprowadziła do aplikacji Tłumacz Google możliwość zmiany trybu na ciemny, to kolejna taka zmiana w programach Google'a. W tej chwili kod aplikacji pokazuje, że posiadacze urządzeń z najnowszymi wersjami systemów Android i iOS mogliby cieszyć się trybem ciemnym niezależnie od miejsca zamieszkania, jednak po stronie Androida aktualizacja odbywa się nieliniowo, więc każdy posiadać smartfona z tym systemem może ją otrzymać w innym czasie. Do użytkowników iOS-a tryb ciemny trafił jednocześnie.

Serwis, który udostępnił tę informację, czyli 9to5google, tłumaczy, że jest to kwestia obsługi aktualizacji Androida przez serwer, a nie bezpośrednio przez dostawcę usługi. Posiadacze smartfonów z Androidem muszą przyjąć za pewnik, że nowość pojawi się także u nich, ale bez konkretnie wyznaczonego momentu. Pozostaje więc czekać, aż tryb ciemny po prostu pojawi się jako nowa opcja w naszej apce.

fot. Tłumacz Google