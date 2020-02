Tłusty czwartek z Omni Calculatorem

W wielu biurach z okazji tłustego czwartku serwowane są pączusie. Nie inaczej jest w redakcji „PC Formatu". Siedzimy i spożywamy, po czym natychmiast spalamy nadprogramowe kalorie, szybko stukając w klawiatury i przygotowując artykuły. Omni Calculator pomaga w kontrolowaniu tego procesu.

Ekipa start-upu z Krakowa wpadła na pomysł dodania na stronie Omni Calculator rozszerzenia umożliwiającego obliczenie, ile pochłonęliśmy pączkowych kalorii i za jaki czas je spalimy. Kalkulator został dodany rok temu z okazji tłustego czwartku, a nazywa się... Pączkowanie. Wybieramy, ile pączków zjedliśmy, jakie miały dodatki oraz ile ważymy – a raczej ważyliśmy przed pochłonięciem słodkości. Następnie decydujemy, za pomocą jakiej aktywności chcemy spalić nadprogramowe kalorie, a może to być i planszówkowy pojedynek, i słodkie pocałunki. Następnie kalkulator obliczy zjedzone kalorie i czas spalania za pomocą wybranej aktywności.

Twórcy Omni Calculator tłumaczą, jak to działa. Mając informacje podane przez łakomczucha, do obliczenia drugiej strony równania wykorzystują metodologię opartą na tzw. równoważniku metabolicznym MET. Jednostka MET opisuje, ile kalorii spalamy podczas wykonywania konkretnej czynności; 1 MET odpowiada spalaniu 1 kalorii na godzinę na kilogram masy ciała. Przykładowo wartość MET dla tańca to 3.0, co oznacza, że osoba ważąca 70 kg straci w tańcu 210 kalorii na godzinę.

Twórcy Pączkowania postawili na aktywności służące spalaniu nadmiaru tłuszczu równie przyjemne co jedzenie pączków. Aż chce się liczyć kalorie!

fot. Omni Calculator