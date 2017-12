Tom Clancy's The Division - bezpłatna aktualizacja 1.8

Aktualizacja 1.8 „Resistance" to największa w historii bezpłatna aktualizacja Tom Clancy`s The Division, rozszerzająca mapę gry o nowe obszary, dostępne dla wszystkich graczy: West Side Pier. Oprócz licznych aktywności w otwartym świecie, dostępnych na całej mapie, na West Side Pier zagrać będzie można w dwa nowe tryby gry:

- Resistance (tryb PvE) - W Resistance różne frakcje współpracują po raz pierwszy w walce z agentami The Division. Różni NPC wroga będą wciąż pojawiać się w falach, a maksymalnie czworo agentów będzie próbowało przetrwać jak najdłużej. Wrogowie pozostawiać będą zasoby, których będzie można użyć do zbudowania struktur obronnych albo rozszerzenia pola bitwy, co zagwarantuje więcej opcji taktycznych dla graczy. Gracze będą musieli współpracować i znaleźć najlepszą strategię, aby przetrwać jak najwięcej fal i zdobyć większe nagrody.

- Skirmish (tryb PvP) - W Skirmish dwie drużyny po czterech graczy rywalizują z sobą o największą liczbę fragów, zanim skończy się czas. Drużyny zdobywają punkty za każdego powalonego, a następnie wyeliminowanego wrogiego gracza.

Dodatkowo, aktualizacja 1.8 „Resistance" zawierać będzie nowe centrum społeczności, ulepszenia DLC Underground, poprawki mechaniki rogue oraz optymalizacje systemu wyposażenia, które pozwolą graczom ulepszyć parametry ulubionego sprzętu.

Aby uczcić premierę aktualizacji 1.8 „Resistance", w Tom Clancy`s The Division dostępny będzie tydzień bezpłatnego DLC oraz weekend bezpłatnej gry:

Tydzień bezpłatnego DLC

Od 5 do 10 grudnia, wszyscy gracze w The Division zyskają bezpłatny, nieograniczony dostęp do wszystkich trzech dodatków z przepustki sezonowej Tom Clancy`s The Division - Underground, Survival i Last Stand. Bezpłatny okres będzie dostępny na wszystkich obsługiwanych platformach, także dla graczy korzystających z bezpłatnego weekendu.

Weekend bezpłatnej gry

Od 7 do 10 grudnia pełna wersja gry będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich nowych graczy, na wszystkich obsługiwanych platformach. Obecna oferta bezpłatnej próby, która daje graczom pełny dostęp do gry do momentu osiągnięcia 8. poziomu lub zaliczenia sześciu godzin gry, zostanie wyłączona na czas bezpłatnego weekendu i przywrócona po jego zakończeniu. Gracze, którzy pobrali bezpłatną wersję próbną przed 7 grudnia będą mogli cieszyć się nią bez ograniczeń do końca bezpłatnego weekendu.

W związku z bezpłatnym weekendem, w Ubisoft Store dostępne będą rabaty na Standardową i Złotą Edycję Tom Clancy`s The Division. Wszystkie postępy z bezpłatnego weekendu zostaną przeniesione do pełnej wersji, jeśli gracz zdecyduje się ją zakupić.