TomTom GO Basic - nowa nawigacja wkracza do Polski

Dzięki wbudowanemu w TomTom GO Basic WiFi, kierowcy nie będą musieli podłączać urządzenia do komputera, aby otrzymać najnowsze aktualizacje map i oprogramowania. Dodatkowo po połączeniu nawigacji ze smartfonem, TomTom GO Basic odczytuje na głos powiadomienia.

TomTom GO Basic potrafi przewidywać trasy, którymi zwykle jeździ kierowca do powtarzających się destynacji zapisanych w "Moich Miejscach". Dzięki częstemu korzystaniu z urządzenia i używania "smart learning", przewidywania nawigacji będą bardziej dokładne. TomTom MyDrive ułatwia planowanie podróży przed wejściem do samochodu, umożliwia tworzenie tras, sprawdzanie bieżących informacji o ruchu drogowym i zapisywanie ulubionych, korzystając ze smartfona, tabletu lub komputera.

TomTom GO Basic z 5-calowym lub 6-calowym ekranem dotykowym dostępny jest online oraz w wybranych sklepach w cenie 749 zł (5") oraz 829 zł (6").