​TomTom i Bosch tworzą mapy do autonomicznej jazdy

Firmy TomTom i Bosch ogłosiły stworzenie mapy HD ze zintegrowanym systemem Radar Road Signature, służącą do lokalizacji pojazdów autonomicznych. Radar Road Signature umożliwi pojazdom autonomicznym określenie ich precyzyjnej lokalizacji na drodze z dokładnością do kilku centymetrów, działając w połączeniu z TomTom HD Map.

Zaletą Bosch Radar Road Siganture jest jego niezawodność - w przeciwieństwie do map, które do lokalizacji pojazdów korzystają wyłącznie z danych wideo, z Radar Road Signature można korzystać także w nocy i w warunkach o słabej widoczności. Produkt Boscha potrzebuje zaledwie pięciu kilobajtów danych na kilometr, które są przesyłane do chmury, co jest połową przepustowości niezbędnej do mapowania opartego na systemie wideo.

- Radar Road Signature jest milowym krokiem na drodze do autonomicznej jazdy. Produkt umożliwi pojazdom autonomicznym dokładne określenie ich lokalizacji przez cały czas - powiedział Dr Dirk Hoheisel, członek zarządu firmy Bosch.

Bosch chce wprowadzić Radar Road Signature na rynek w Europie oraz USA najpóźniej w roku 2020.