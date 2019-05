Tor Browser - anonimowe surfowanie na smartfonie

Tor Browser w skuteczny sposób anonimizuje ruch użytkownika szyfrując go między wieloma komputerami jednocześnie - ślad urywa się i jest praktycznie nie do wykrycia, co eliminuje śledzenie przez skrypty reklamowe oraz chociażby przez samych dostawców internetu.

Co ciekawe, aplikacja nie pojawi się na urządzeniach Apple wykorzystujących do działania system iOS - wszystko to przez restrykcje nałożone przez amerykańskiego producenta.

Tor Browser na smartfony z Androidem jest oparty o przeglądarkę Mozilla Firefox.