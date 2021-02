Toshiba zaprezentowała dysk HDD o pojemności 18 TB

Potężny HDD

Toshiba zaprezentowała właśnie nowy dysk HDD z serii MG09. Nośnik wyróżnia się na tle konkurencji ogromną pojemnością, wynoszącą aż 18 TB. Dysk jest sprzedawany z interfejsem SAS 12 GB/s lub SATA 6 GB/s, obraca się z prędkością 7200 obrotów/minutę i zapewnia transfer danych na poziomie 281 MB/s. Współczynnik wytrzymałości urządzenia wskazuje, że dysk powinien poradzić sobie z 550 TB zapisu rocznie. Wytłumiona obudowa sprawia, że MG09 generuje podczas pracy hałas na poziomie 20 dB. Niwelacja drgań pozwala też na szybszy odczyt/zapis.

Pojemność na lata

Nie jest to oczywiście sprzęt konsumencki. Zaprojektowano go raczej z myślą o centrach danych, potrzebujących dużej przestrzeni do przechowywania informacji. Cena nośnika nie została jeszcze ujawniona, ale raczej nie będzie to tania konstrukcja. Producent zapewnia nabywcom 5 lat gwarancji.

fot. Toshiba