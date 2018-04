Toughpad FZ-M1 z kamerą Intel RealSense 3D

7-calowy Toughpad FZ-M1 z kamerą Intel RealSense D410 jest w pełni wzmocniony i działa w oparciu o system operacyjny Windows. Urządzenie umożliwia pracownikom mobilnym wykonywanie dokładnych pomiarów 3D w terenie i przetwarzanie ich w innych aplikacjach biznesowych.

Model znalazł już zastosowanie wśród pracowników służby zdrowia. Za pomocą tabletu z kamerą 3D możliwa jest m.in. obserwacja i dokładny pomiar ran. Dzięki temu dokumentację medyczną można przygotować szybciej niż przy użyciu tradycyjnych metod, a następnie dostęp do niej ma większa liczba pielęgniarek i lekarzy.

Specjalistom zajmującym się zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury Toughpad FZ-M1 RealSense pozwala m.in. na szybki i dokładny pomiar pęknięć w mostach czy budynkach bez konieczności korzystania z drabiny. Można go również wykorzystywać do robienia zdjęć instalacji, takich jak rurociągi. Dokumentacja taka sprawdza się w raportach serwisowych oraz w trakcie napraw.

W branży logistycznej rozwiązanie możne posłużyć do pomiaru towarów, by jak najlepiej wykorzystać powierzchnię magazynową i załadunek pojazdu. Z kolei pracownicy firm ubezpieczeniowych, podobnie jak policjanci mogą użyć tabletu z kamerą do przygotowania dokładnej dokumentacji z miejsca wypadku samochodowego lub zbrodni.

Intel RealSense działa w odległości od 16 cm do 10 m w zależności od rozdzielczości i warunków otoczenia. Sprawdza się w terenie, wykonuje zdjęcia o rozdzielczości 1280x720. Co ważne, Toughpad FZ-M1 z technologią Intel RealSense można dostosować do specyficznych potrzeb firmy. Urządzenie można skonfigurować przy zakupie m.in. poprzez wyposażanie je w czytnik kodów kreskowych, kamerę termowizyjną, złącze do przewodowej sieci LAN, port szeregowy czy USB 2.0.

Tablet Panasonic Toughpad FZ-M1 wykorzystuje system operacyjny Windows 10 Pro i procesor Intel Core 6 generacji. Jego podstawowa bateria zapewnia do 9 godzin pracy, a z dodatkową opcjonalną baterią (którą można wymienić w trybie Hot Swap) urządzenie może funkcjonować nawet do 20 godzin bez przerwy. Jego wielodotykowy wyświetlacz jest przystosowany do pracy w słońcu, można go obsługiwać za pomocą rysika, palcami, a nawet w grubych rękawicach roboczych. Tablet jest w pełni wzmocniony, odporny na kurz i wodę (stopień ochrony IP65) oraz na upadki z wysokości do 180 cm. Jednocześnie jest lekki i kompaktowy - z łatwością zmieści się w kieszeni.

Panasonic Toughpad FZ-M1 RealSense jest dostępny u autoryzowanych dystrybutorów Panasonic w sugerowanej cenie netto ok. 11000 PLN. Natomiast koszt samego modułu Intel RealSense to koszt ok. 1900 PLN netto.