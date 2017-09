Trackball MX ERGO – ergonomiczna mysz od Logitech

Logitech zapewnia, że korzystanie z bezprzewodowego MX ERGO redukuje napięcie mięśni o 20%, w porównaniu do tradycyjnych myszy. Dzięki łatwemu w dostosowaniu zawiasowi możliwa jest zmiana kąta w jakim znajduje się urządzenie. Zakres zmian wynosi od 0 do 20 stopni. Starannie dobrany kształt i gumowa powierzchnia kuli, gwarantują pełną wygodę chwytu i wsparcie dla nadgarstka. Zapewnia to jeszcze większy komfort i ergonomię nawet w czasie długich godzin użytkowania.

MX ERGO wyposażony jest w najnowszą technologię śledzenia kursora. Pozwala to na szybsze i bardziej precyzyjne ruchy. Możliwa jest natychmiastowa zmiana szybkości wskaźnika i jego dokładności, dzięki specjalnemu przyciskowi umiejscowionemu na korpusie trackballa. O trybie działania MX ERGO informuje dioda LED. Świeci, gdy tryb precyzyjny jest aktywny.

Urządzenie oferuje 4 miesiące nieprzerwanego użytkowania po uprzednim pełnym naładowaniu baterii. W zależności od wybranego trybu pracy, z MX ERGO można korzystać bezprzewodowo cały dzień już po jednej minucie ładowania.

Trackball jest wspierany przez oprogramowanie Logitech Options, w tym narzędzie Logitech Flow. Software pozwala na płynne używanie dwóch komputerów jednocześnie. Umożliwia także przenoszenie plików, zdjęć czy dokumentów pomiędzy komputerami. Dodatkowo instalacja i obsługa Logitech Flow jest intuicyjna i szybka. Przełączanie się między urządzeniami jest możliwe dzięki autorskim przyciskom Easy-Switch.

Cena i dostępność

Logitech MX ERGO będzie dostępny w sprzedaży od połowy września na stronie producenta, a także u wybranych partnerów handlowych. Spodziewana cena detaliczna wynosi 449 zł.