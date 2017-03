Trans Hybrid – rower elektryczny z Polski

Marka Kross z siedzibą w Przasnyszu pilnie obserwuje rynek i zdecydowała się wyjść naprzeciw jego oczekiwaniom. Wprowadza do swojej oferty rowery elektryczne z najwyższej półki - Trans Hybrid 3.0 i 5.0 w wersji męskiej i damskiej.

Trans Hybrid to model trekkingowy, co oznacza, że został przeznaczony do jazdy po płaskim terenie. Idealnie nadaje się na drogę szutrową, ale poradzi sobie też w warunkach miejskiego zgiełku, na leśnej ścieżce czy niedużych wybojach.

Sercem całego układu jest znajdujący się nad korbą wydajny silnik o mocy 250 W, wyposażony w inteligentne wsparcie mocy i tryb Walk Assist, wspomagający prowadzenie roweru. Silnik pracuje wyjątkowo płynnie i cicho. Zapewnia trzy stopnie wspomagania, wykorzystujące odpowiednio 50 proc., 70 proc. i 100 proc. jego mocy. Tryb wspomagania można łatwo zmienić na specjalnym przełączniku zamontowanym na kierownicy. Wystarczy przesunąć go w inną pozycję i dobrać odpowiedni tryb w zależności od rodzaju oraz nachylenia terenu, a także siły, jaką chcemy włożyć w kręcenie korbą. Gdy rowerzysta przekroczy prędkość 25 km/h, wsparcie automatycznie zostaje wyłączone.

Tak więc przy pełnej mocy silnika nawet największe wzniesienia lub naprawdę długa trasa nie okażą się żadnym kondycyjnym wyzwaniem. Wtedy po prostu trudno się zmęczyć i spocić. Oczywiście wspomaganie można w każdej chwili całkowicie wyłączyć i korzystać z ebike'a jak ze standardowego roweru w którym króluje mechanika.

Naładuj i jedź

Zaprezentowane wersje różnią się przede wszystkim wymienną baterią, zamontowaną stabilnie na bagażniku i zabezpieczoną np. przed oddziaływaniem deszczu. Model Trans Hybrid 3.0 ma wbudowany akumulator o pojemności 418 Wh, zaś Trans Hybrid 5.0 o pojemności 500 Wh

Warto dodać, że zostawiając rower przed sklepem i idąc na zakupy, w każdej chwili możemy zdemontować baterię za pomocą kluczyka i zabrać ze sobą, by nikt jej nie ukradł. A na bagażniku, niezależnie czy z akumulatorem czy bez, można bez obaw zawiesić sakwy.

Litowo-jonowa bateria wytrzymuje aż 1000 cykli ładowania bez straty pojemności, dopiero potem jej efektywność spada do 80 proc. Po każdym rozładowaniu wystarczy ją zdjąć i podłączyć do gniazdka. Od zera do 80 proc. naładujemy ją w dwie godziny, a ładowanie do 100 proc. potrwa dwa razy dłużej. Po upływie 5 lat można kupić nowy akumulator, który wystarczy na kolejne 1000 cykli.

Cały ten zaawansowany elektroniczny sprzęt nie mógłby jednak właściwie działać bez sterującego komputera z czytelnym wyświetlaczem, umiejscowionego na kierownicy. Pokazuje on jak mocne wspomaganie jest włączone, jaki jest stan naładowania baterii i na ile jeszcze kilometrów do przejechania on pozwala. Ekran ma też funkcję licznika, z którego możemy dowiedzieć się która jest godzina, jak długi dystans przejechaliśmy i jaka jest nasza maksymalna, średnia oraz aktualna prędkość.

Doskonały osprzęt

Zarówno Trans Hybrid 3.0 jak i 5.0 są wyposażone w aluminiowe ramy. Koła o przekątnej 28 cali mają opony o standardowej szerokości. Do wyboru są modele o długości ramy od 17 do 23 cali..

Wyższy model wyposażono w amortyzator Rock Shox i przerzutki Shimano XT, obsługujące 10 biegów. Z kolei model niższy może się pochwalić amortyzatorem Suntour i 9-biegową przerzutką Shimano Deore. W żadnym nie mogło zabraknąć najskuteczniejszych hydraulicznych hamulców tarczowych japońskiej firmy Shimano.

Co więcej, rowery Trans Hybrid mają dedykowane koła, przerzutki i manetki. Unikatowy jest również styl w którym je zaprojektowano. Dział designu Krossa postarał się o ich wyjątkowy charakter.

Ceny

Cena modelu Trans Hybrid 3.0 wynosi 8499 zł, zaś Trans Hybrid 5.0 można kupić za 9999 zł. Kross zadbał także o maksymalną wygodę użytkowników ebike'ów. W przypadku awarii rower elektryczny można oddać do jednego z 90 firmowych punktów serwisowych, rozmieszczonych w całej Polsce.