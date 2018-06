Transcend JetFlash Vault 100 – wytrzymały pendrive z funkcją szyfrowania

Transcend JetFlash Vault 100 zapewnia kryptograficzną ochronę plików zgodną ze standardem FIPS 197, czyli 256-bitowym szyfrowaniem AES w trybie XTS. Pendrive wyposażony jest w interfejs USB 3.1 Gen 1 cechujący się prędkością odczytu do 160 MB/s i zapisu do 40 MB/s. Nośnik wykorzystuje technologię MLC NAND Flash, która pozwala na uzyskanie lepszej efektywności pracy i dłuższej żywotności pamięci, w porównaniu do techniki zapisu TLC.

Przy pierwszym podłączeniu JetFlash Vault 100 do komputera specjalna aplikacja poprosi użytkownika o ustawienie silnego hasła. Oprogramowanie, z którego korzysta przenośny magazyn danych, zawiera funkcję blokującą dostęp do zapisanych plików po dziesięciu nieudanych próbach wpisania hasła. Jedynym rozwiązaniem po takiej blokadzie jest sformatowanie nośnika.

Najnowszy produkt od Transcend jest wodoszczelny, co potwierdza certyfikat IPX8. Obudowa JetFlash Vault 100 to połączenie wytrzymałego plastiku i silikonowej ramki, zapewniającej odporność na wstrząsy i uszkodzenia mechaniczne.

Transcend JetFlash Vault 100 pojawi się w sprzedaży w Polsce w lipcu 2018 roku. Nośnik objęty jest pięcioletnią gwarancją i występuje w trzech wariantach pojemnościowych - 8, 16 i 32 GB.

Sugerowane ceny Transcend JetFlash Vault 100 dla poszczególnych pojemności wynoszą:

- 8 GB - 100 zł

- 16 GB - 155 zł

- 32 GB - 225 zł