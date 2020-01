Transkrypcja na żywo w aplikacji Tłumacz Google

Pod koniec stycznia Google poinformował, że w niedalekiej przyszłości doda do swojej aplikacji Tłumacz Google na Androida nową funkcję, która pozwoli transkrybować i tłumaczyć mowę z jednego języka na drugi w czasie rzeczywistym. Możliwość ta, choć obecnie jest jeszcze w fazie prototypu, została zademonstrowana na konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji (AI) w San Francisco.

Co ciekawe, tryb transkrypcji w aplikacji Tłumacz Google został opracowany do tłumaczenia długich przemówień. Przedstawiciele technologicznego giganta twierdzą, że funkcja działać będzie tylko poprzez przechwytywanie dźwięku na żywo za pomocą mikrofonu telefonu, a więc inaczej, niż do tej pory działa aplikacja Tłumacz. Firma utrzymuje, że dzieje się tak, ponieważ wielojęzyczna transkrypcja w czasie rzeczywistym jest bardziej skomplikowana niż zwykłe tłumaczenie tekstu pisanego z jednego języka na inny lub wprowadzanie pojedynczych zdań mowy i przekształcanie ich w tekst w innym języku. Właśnie ze względu na swoją złożoność proces transkrypcji nie może odbywać się bezpośrednio w urządzeniu, ale musi być wykonywany na mocniejszych serwerach w czasie rzeczywistym.

Google przekonuje, że jego funkcja transkrypcji nieustannie ocenia całe zdania w miarę trwania dźwięku. Następnie dodaje interpunkcję, koryguje wybrane słowa w zależności od kontekstu zdania i próbuje poprawiać takie elementy jak akcenty czy regionalne dialekty. Przez cały czas użytkownicy powinni otrzymywać efekt, który według firmy jest dokładnym przybliżeniem tego, co zostało powiedziane. Google spodziewa się znacznego doskonalenia modelu sztucznej inteligencji w miarę upływu czasu i samokształcenia się.

Klienci oczekują jednak, że gigant może w końcu dodać możliwość pracy z plikami audio, ale jest raczej wątpliwe, by mogło do tego dojść w najbliższym czasie. Inżynierowie Google'a twierdzą, że można sobie poradzić z tym problemem poprzez odtwarzanie nagranego dźwięku przez głośnik telefonu i w ten sposób doprowadzenie do tłumaczenia na żywo. Po takich zapowiedziach trudno więc spodziewać się systemowego rozwiązania.

Funkcja Transkrybuj jest obecnie testowana w językach hiszpańskim, niemieckim i francuskim. Firma zamierza udostępnić to narzędzie użytkownikom w aplikacji Tłumacz Google na Androida, nie określono jednak jeszcze konkretnego harmonogramu.

fot. Google