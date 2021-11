Treści w kanale Aktualności Facebooka zgodne z preferencjami odbiorców

Facebook na nowo?

Facebook ogłosił, że testuje kilka nowych algorytmów, które pozwolą użytkownikom i firmom zwiększyć lub zmniejszyć ilość treści widocznych w kanale głównym i udostępnianych przez znajomych, grupy i inne strony na platformie. „Sprawdzamy nowe sposoby na to, by ułatwić znajdowanie i kontrolę kanału Aktualności i dostosować publikowane tu informacje do preferencji użytkowników" – czytamy w blogu firmy. Nowe testy giganta są na razie ograniczone do małej grupy osób. Ich liczba będzie zwiększana zgodnie z harmonogramem wdrażania funkcji.

Meta testuje również opcję wykluczania tematów prezentowanych w kanale głównym przez reklamodawców w języku angielskim. Nowa funkcja (Topic Exclusion for News Feed) da im do wyboru trzy grupy tematyczne – wiadomości i politykę, kwestie społeczne oraz przestępczość i tragedie. Gdy reklamodawca wybierze jeden lub więcej tematów z tych kategorii, jego reklama nie będzie widoczna dla osób, które wykazują zainteresowanie nimi na swoim kanale z Aktualnościami. Pomysłodawcy tej zmiany twierdzą, że we wczesnych testach reklamodawcy, którzy wykluczyli kategorie wiadomości i polityki, byli w stanie uniknąć sąsiedztwa podobnych tematów w 94% przypadkach.

fot. Pixabay