Tresher Ultimate od Razer – zestaw słuchawkowego dla graczy

Razer Thresher Ultimate oferuje dźwięk przestrzenny Dolby 7.1 Surround, dzięki czemu zapewnia najbardziej wciągające efekty audio, jakie można uzyskać na konsoli do gier. Zestaw słuchawkowy pozwoli na uzyskanie na konsolach najszerszego pasma dźwięku - od najwyższych tonów po te najniższe z najniższych.

Duże przetworniki o średnicy 50 mm bezpośrednio przesyłają sygnał audio do każdego z nauszników pokrytych sztuczną skórą i wyłożonych pianką, dopasowującą się do kształtu głowy, aby zapewnić niespotykany wcześniej standard wygody, jakości dźwięku i wygłuszenia. Dostępne będą także wkładki do nauszników wypełnione żelem schładzającym, zaprojektowane tak, aby zagwarantować komfort użytkowania nawet przy długiej wielogodzinnej rozgrywce.

Razer Thresher Ultimate to także najbardziej niezawodny zestaw słuchawkowy dla konsol, z zasięgiem łączności bezprzewodowej do 12 metrów od źródła sygnału.

Słuchawki zostały wyposażone w wysuwany mikrofon cyfrowy, umożliwiający komunikację głosową bez najmniejszych zakłóceń, dzięki specjalnej jednokierunkowej konstrukcji. W headset wbudowano przyciski pozwalające na regulację głośności mikrofonu, balansu pomiędzy dźwiękiem gry a czatem głosowym (wersja Playstation 4) oraz regulację głównej głośności (wersja Xbox One). Dzięki temu gracz otrzymuje szybki dostęp to każdego z najważniejszych ustawień audio.

Razer Thresher Ultimate należy do grupy licencjonowanych akcesoriów dla urządzeń z rodziny Xbox One i jest kompatybilny z Xbox One, Xbox One S oraz Xbox One X. Zamówienia zarówno na wersję Xbox, jak i Playstation 4 będą realizowane od czerwca.