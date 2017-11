Tribe - nowe gadżety dla fanów Star Wars

Pendrive'y w kształcie postaci ze Star Wars, w tym m.in. Yodę, Stormtroopera, pilotów X-wingów oraz Tie-fighterów, Wicketa, Shock troopera, Kylo Rena (i to w dwóch wersjach!), R2-D2 (również w dwóch wariantach, w tym złotym), Poe'a, C-3PO (na dwa sposoby), Chewbaccę, BB oraz Admirała Ackbara. Jest też oczywiście Bobba Fet, Captain Phasma oraz sam mroczny lord Darth Vader. Każda z postaci charakteryzuje się rzecz jasna różnymi atrybutami, mocami i charakterami - cechami wspólnymi, niezależnymi od różnic światopoglądowych i tego, po której stronie mocy się opowiadają, są wbudowane zawieszki i 16 GB pamięci.

Powerbanki żywcem wyjęte z ekwipunku bohaterów SW, ozdobione motywami nawiązującymi do wybranych bohaterów sagi (np. Dartha Vadera, BB-8, R2-D2). Urządzenia są kompaktowe, oferują wbudowane akumulatory litowe o pojemności 4 000 mAh i błyskawicznie doładują zarówno urządzenia z systemem iOS, jak i - nomen omen - Androidem.

Słuchawki (zarówno dokanałowe, jak i nauszne) z motywami Star Wars, idealne choćby dla fanów R2-D2, BB-8 czy Dartha Vadera. Słuchawki dokanałowe mają wbudowane piloty z mikrofonem, zaś nauszne - przydatny podczas codziennego użytkowania system składania oraz sprytnie ukryty mikrofon w obudowie jednego z nauszników pozwalający na prowadzenie rozmów (odbieranie rozmów odbywa się przez smartfon). Co ważne, miękkie nauszniki bardzo dobrze izolują hałasy dochodzące z otoczenia, mimo swych niewielkich rozmiarów.

Etui na smartfony Apple, sprawiające, że urządzenia (iPhone 6/7) błyskawicznie upodabniają się do sprzętu komunikacyjnego rodem z Gwiezdnych Wojen.

W serii znajdziemy również kable do smartfonów z motywami z Star Wars - w wersjach Lightning (certyfikat MFI) oraz Micro USB. Kable dostępne są w dwóch długościach (120 cm lub bardzo poręczne 22 cm) i wyposażone w przydatną zawieszkę (np. do kluczy). Całość asortymentu zamykają samochodowe ładowarki nawiązujące do popularnych serii.

Ceny nowych produktów:

Ładowarki samochodowe: 49,99 zł

Powerbanki 4000 mAh: 89,90 zł

Słuchawki douszne: 69,99 zł

Słuchawki nauszne: 149,00 zł

Kable Lightning: 79,00 zł

Kable Micro USB: 39,99 zł

Etui iPhone 6/6S/7: 49,99 zł

Pendrive'y: 59,99/79,90 zł