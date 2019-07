Trio sprawi, że laptop będzie miał trzy ekrany

Na Kickstarterze pojawił się projekt zewnętrznego, trójsegmentowego wyświetlacza do laptopów. Sprzęt odpowiada na zapotrzebowanie użytkowników, którzy na co dzień pracują na kilku monitorach i trudno im przenieść się na mniejszy wyświetlacz.

Trio, jak nazywa się projekt, złożony jest z trzech wyświetlaczy o rozdzielczości 1080p i zawiera specjalny magnes, pozwalający zaczepić go na ekranie laptopa. Do Trio można podłączyć też drugie urządzenie tego typu, by zawartość ekranu była widoczna dla osób siedzących po drugiej stronie laptopa.

Sprzęt to modyfikacja projektu Duex, działającego na tej samej zasadzie, ale złożonego z dwóch wyświetlaczy. Względem poprzednika ograniczono wyraźnie pobór mocy – teraz wynosi on 4,5 W, czyli o 40 proc. mniej. Na rynek trafią dwie wersje:

12,5-calowe Trio za 199 dolarów,

14-calowe Trio Pro kosztujące 219 dolarów.

Ceny te obowiązują do końca zbiórki na Kickstarterze. Później za mniejszą wersję trzeba będzie zapłacić 354 dolary (większy nie został jeszcze wyceniony). Projekt został już ufundowany, a wysyłka wyświetlaczy rozpocznie się w styczniu 2020 roku.

Miejmy nadzieję, że system ten będzie lepszy od trzyekranowego laptopa Razer Valerie z 2017 roku. Tam trzy wbudowane ekrany mocno zwiększały wymiary i masę urządzenia, a sprzęt zatracił swoją mobilność.

fot. Kickstarter