Trochę lepsze menu

Dwa wpisy

Użytkownikom systemu Windows 10 często brakuje dwóch funkcji, znanych ze starszych wersji microsoftowego OS-a. Mowa o poleceniach Kopiuj do folderu oraz Przenieś do folderu . Można było wywołać je z poziomu menu kontekstowego Eksploratora plików.

Poprawki do rejestru

Dwie pominięte w Windows 10 opcje łatwo jest jednak dodać do menu kontekstowego eksploratora. W obydwu przypadkach należy wprowadzić poprawki do systemowego rejestru. Aby to zrobić, naciskamy kombinację klawiszy [Windows]+[R] , w polu Otwórz wpisujemy ciąg regedit i klikamy przycisk OK :

Po zaakceptowaniu możliwości wprowadzenia zmian w systemie na ekranie zobaczymy okno Edytora rejestru. Musimy odnaleźć gałąź

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers ,

kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wydać polecenie Nowy | Klucz :

Nadajemy nowemu kluczowi nazwę Copy to :

Następnie dwukrotnie klikamy element w prawej części okna, oznaczony jako (Domyślna) i w polu Dane wartości wpisujemy ciąg {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} (wraz z nawiasami klamrowymi):

Naciskamy przycisk OK . Po zamknięciu Edytora rejestru możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny plik. Zobaczymy, że w menu kontekstowym pojawiła się opcja Kopiuj do folderu... :

Aby dodać opcję Przenieś do folderu , postępujemy tak samo – tyle, że nowemu kluczowi nadajemy nazwę Move to . Ciąg wpisany w polu Dane wartości to znowu {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} :

Po zatwierdzeniu zmian w menu kontekstowym będziemy mieli do dyspozycji już obie brakujące funkcje:

fot. Microsoft