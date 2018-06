Trust Gaming Tytan i Unca - sprzęt audio 2.1 dla gracza

Trust GXT 668 Tytan to zestaw głośnikowy, stworzony z myślą o graczach, oraz o osobach pragnących lepszych doznań dźwiękowe podczas oglądania filmów i słuchania muzyki. Tytan składa się z subwoofera oraz czterech głośników zamontowanych na podłużnym panelu o układzie horyzontalnym.

Ich szczytowa moc 120W pozwoli wypełnić całe pomieszczenie pełnym spectrum dźwięków. Dzięki kompaktowemu rozmiarowi panel zmieści się pod monitorem lub ekranem telewizora. Obudowa głośnika niskotonowego została wykonana z drewna. Posiada pulsujące podświetlenie LED.



W skład zestawu GXT 668 Tytan wchodzi pilot, który pozwala dostosować ustawienia do własnych preferencji. Za jego pomocą w łatwy sposób można wybrać jeden z predefiniowanych trybów dla gier, filmów lub muzyki. Dźwięk dopasowuje się do potrzeb użytkownika. Urządzenie wyposażono w inteligentny system zarządzania energią. Głośnik przechodzi w stan czuwania, jeśli przez godzinę nie jest wykorzystywany, włączy się jednak automatycznie, gdy zacznie być odtwarzany dźwięk. Zestaw można podłączyć do wybranego sprzętu w każdym momencie za pomocą złącza optycznego (S/PDIF) lub 3,5mm.

Trust GXT 664 Unca to także zestaw składający się z subwoofera i panelu głośnikowego. Nadaje do podłączenia do komputera lub laptopa i poprawi wrażenia dźwiękowe podczas ich codziennego użytkowania. Do budowy zastosowano głośniki o szczytowej mocy 32W. Produkt firmy Trust cechuje się pasmem przenoszenie w zakresie 20-20000 Hz oraz impedancją 4 Ohm. Parametry te zapewnią czysty i głęboki dźwięk.

Dla wygody użytkowania kontroler głośności i poziomu bassów umieszczono na panelu głośnikowym. Unca to energooszczędne urządzenie, które wyłączy się po 30 minutach nieaktywności. Zestaw błyskawicznie zacznie działać gdy tylko zaistnieje taka potrzeba.

Trust GXT 668 Tytan 2.1 jest dostępny w sklepach z akcesoriami i sprzętem komputerowym w cenie już od 499 złotych, z kolei Trust GXT 664 Unca 2.1 w cenie od 269 złotych.