Trwa Tydzień Płatności Bezgotówkowych

Ograniczamy korzystanie z gotówki

Tak wynika z badania przeprowadzonego w październiku br. przez pracownię Pollster na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości. W ostatnich miesiącach ponad co trzeci Polak (38 %) ograniczył korzystanie z gotówki na rzecz płatności bezgotówkowych, a 54 % badanych zauważyło, że w większej liczbie punktów handlowo-usługowych można zapłacić kartą. Na obszarach wiejskich zmianę tę zauważyło aż 57 % osób. Potwierdzają to także liczby. W połowie bieżącego roku zainstalowano w Polsce milionowy terminal płatniczy. Wciąż jednak gotówka przydaje się na targach i bazarach oraz w mniejszych punktach usługowych (szewc, kwiaciarnia, warsztat samochodowy).

Kartą za bilety

Z badania wynika również, że Polacy coraz chętniej korzystają z mikropłatności. Aż 60 proc. ankietowanych korzysta z tej opcji, np. podczas płacenia za parking czy do kupowania biletów w komunikacji miejskiej. Uczestnicy badania pozytywnie oceniają także podniesienie limitu płacenia kartą do 100 zł. 62 proc. uważa, że jest on optymalny. Co czwarta osoba uważa jednak, że kwota ta powinna być dwukrotnie wyższa.

Karty też muszą być dezynfekowane.

Płatności bezgotówkowe nabierają większego znaczenia szczególnie podczas pandemii, ponieważ, jak wskazują analizy Światowej Organizacji Zdrowia, banknoty i monety mogą być źródłem przenoszenia wirusów. Nie należy jednak zapominać także o regularnej dezynfekcji kart płatniczych. To wciąż rzadkość, o czym świadczą wyniki badania przeprowadzonego dla Warszawskiego Instytutu Bankowości. Okazało się, że pamięta o tym tylko 36 proc. osób.

fot. Jarmoluk - Pixabay