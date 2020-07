Trwa kampania koncernu Huawei – Together 2020

Ekosystem Huawei

Flagowe produkty koncernu obecne w kampanii obejmują zarówno hardware, jak i propozycje na poziomie software. To m.in. funkcja Huawei Share, która pozwala łączyć urządzenia producenta ze sobą i przesyłać między nimi dane.

Kampania dotyczy produktów: smartfon P40 Pro, ultrabook MateBook X Pro, tablet MatePad Pro, smartwatch Watch GT 2, słuchawki FreeBuds 3 i nowy w portfolio głośnik Sound X. Nowa strategia firmy ma nazwę „1+8+N", w której 1 to smartfon jako centrum ekosystemu, otoczony przez 8 urządzeń z innych kategorii i wzbogacony przez usługi zewnętrzne oznaczone jako N.

Zobaczymy znane twarze

Ważnym punktem kampanii będzie film z udziałem influencerów, emitowany w mediach. Wystąpi w nim 5 znanych osób z różnych dziedzin. Aktorka Małgorzata Kożuchowska pojawi się w kampanii Huaweia po raz pierwszy. W filmie zobaczymy też ambasadora marki w Europie Roberta Lewandowskiego. Poza tym wystąpią znani już z poprzednich kampanii firmy: modelka Karolina Pisarek, fotograf modowy Marcin Tyszka i dziennikarz muzyczny Krzysztof Jankes Jankowski.

Kanały influencerów zaangażowanych w projekt, a także platformy społecznościowe Huaweia zostaną wykorzystane do wsparcia kampanii. Dodatkowym kanałem komunikacji będą nośniki OOH na warszawskim lotnisku.

Prezenty i bonusy

Oprócz działań wizerunkowych Huawei w ramach kampanii Together 2020 przygotował dla klientów zestawy urządzeń i nowe ceny wybranych produktów. Zestawy są tak skonstruowane, by jeden zakup pozwolił zaopatrzyć się w kilka urządzeń Huaweia, łączonych ze sobą dzięki Huawei Share.

Od 1 sierpnia br. najnowszy ultrabook Huawei MateBook X Pro będzie można kupić w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 (z wyłączeniem Watch GT 2 42 mm w kolorze złotym), bezprzewodowymi słuchawkami FreeBuds 3i oraz najnowszym routerem Huawei WiFi AX3 Quad-Core.

Multimedialny tablet MatePad Pro pojawi się w ofercie z rysikiem M-Pencil, klawiaturą i 90-dniowym dostępem do oferty FilmBox w usłudze Huawei Filmy, a także do 50 GB w Huawei Chmura.

Promocja dotyczy też wprowadzonego właśnie do sprzedaży głośnika Huawei Sound X. Stworzono go we współpracy z firmą Devialet.

W kampanii firma ujęła także wybrane smartwache i słuchawki w nowych cenach. Huawei Watch GT 2 (42 mm) będzie można kupić za 799 zł, model Watch GT 2 (42 mm) w kolorze złotym – za 999 zł, a najnowsze bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 3i będą kosztowały 399 zł.

fot. Huawei