Trwają prace nad smartfonem wykorzystującym blockchain

Wraz z ekspresowym rozwojem kryptowalut powstała sieć blockchain, czyli zdecentralizowana baza danych służąca do księgowania transakcji wykonywanych z ich użyciem, z której może korzystać każdy. To technologia bardzo bezpieczna, odporna na cyberataki, jednak wymagająca określonych warunków do działania.

Sirin Labs Finney to smartfon, który ma zapewniać wszelkie potrzebne warunki, aby sieć blockchain była dostępna z jego poziomu. Niezależnie od specjalistycznego oprogramowania, Finney ma być również bardzo ciekawą alternatywą dla wszystkich tegorocznych flagowców. Nie jeszcze znane dokładne dane techniczne modelu, ale w producent zapowiada, że będzie on wyposażony w 5,2-calowy ekran QHD otoczony bardzo cienkimi ramkami, 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wbudowanej i 16-megapikselowy aparat.

Finney ma kosztować tysiąc dolarów, czyli tyle, ile najnowszy iPhone X. Data wprowadzenia smartfonu do sprzedaży nie została jeszcze ujawniona.

Izraelski startup ma już w ofercie jedno urządzenie - piekielnie drogi smartfon Solarin, który jest promowany jako najbezpieczniejsze urządzenie z Androidem na świecie. Jest on wyposażony w 5,5-calowy ekran 2K IPS, układ Qualcomm Snapdragon 810 i 4 GB RAM, a jego cena zaczyna się od 14 tysięcy dolarów co daje w przeliczeniu około 50 tysięcy złotych.