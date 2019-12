Trwają testy LibreOffice 6.4

Premiera nowej wersji LibreOffice – najpopularniejszej darmowej alternatywy dla pakietu Office – zbliża się wielkimi krokami. Wersja 6.4 jest już intensywnie testowana i zostanie wydana pod koniec stycznia br. Przyniesie kilka ciekawych nowości, m.in. możliwość generowania kodów QR do dowolnego dokumentu.

Ułatwi to przesyłanie odnośników do tekstów, a użytkownik podczas tworzenia kodu będzie mógł wybrać jeden z czterech stopni złożoności. Ta możliwość wyboru pozwoli albo na zapisanie dłuższego adresu URL, albo na dodanie korekcji, jeżeli dla danego dokumentu występują błędy w odczycie.

Nowe wydanie LibreOffice da również dostęp do podglądu arkuszy kalkulacyjnych. Dzięki temu będzie można wyeksportować całą zawartość arkusza na jednej stronie za pomocą opcji dopasowania. Użytkownik uniknie więc sytuacji, w których program rozkłada zawartość na kilku stronach. Opcja ta działa niezależnie od długości arkusza, ale jeżeli będzie on za długi, to treść na wydruku zostanie mocno pomniejszona.

Kolejnym detalem będzie przebudowana opcja wytnij-wklej. Użytkownik będzie mógł zdecydować, czy chce, by na przykład program przy kopiowaniu pominął tabelę. Autorzy LibreOffice zapowiadają też większą kompatybilność z plikami edytowanymi w Microsoft Office. Przypisy nie będą już przeskakiwać na osobną stronę, a aplikacja do tworzenia prezentacji lepiej poradzi sobie z importowaniem tego typu plików.

fot. LibreOffice