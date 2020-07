Tryb ciemny i zwiększony limit na OneDrive

Użytkownicy prześlą większe pliki.

Microsoft zwiększa limit rozmiaru przesyłanych plików z 15 GB do 100 GB dla wszystkich użytkowników OneDrive i SharePoint. Ze zmiany skorzystają przede wszystkim klienci biznesowi, którzy robią transfer dużych plików typu CAD lub filmów. Wkrótce będą oni mogli też skorzystać z integracji przesyłania materiałów w Microsoft Teams.

Kolejnym udogodnieniem będzie udostępnianie linku z paska adresu. Od teraz wystarczy skopiować to, co wyświetla się na pasku, bez potrzeby generowania specjalnego linku udostępniania.

Łatwiej udostępnisz i dodasz folder

Jeszcze w tym miesiącu użytkownicy biznesowi będą mogli również wyświetlić podgląd nowego przycisku „Add to OneDrive", który pozwoli łatwo dodawać współdzielone foldery do usługi OneDrive. Mogą to być treści zarówno z OneDrive, jak i z biblioteki z Microsoft Teams lub SharePoint.

Właściciele kont bezpłatnych i płatnych zyskają też opcję udostępniania treści utworzonym grupom. Ma to przyspieszyć cały proces dzięki temu, że możliwe będzie wysłanie pliku wszystkim członkom jednocześnie.

Tryb ciemny w przeglądarkach

OneDrive wprowadza także do wersji internetowej tryb ciemny, dostępny już na iOS-a i Androida. Z opcji skorzystają zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi. Data jej wprowadzenia nie jest jeszcze znana.

fot. OneDrive