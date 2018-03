Tryb ciemny w mobilnej aplikacji YouTube

Tryb ciemny, inaczej Dark Mode, to bardzo prosta funkcja, pozwalająca na zamianę białego tła i jaskrawych ikonek na ciemne, bardziej łagodne dla oczu. Jest to funkcjonalność ceniona przez użytkowników, którzy bardzo szybko zdążyli się do niej przyzwyczaić i doceniają ją, przede wszystkim za komfort użytkowania wieczorem i w nocy.

Dark Mode jest już testowany na pierwszych urządzeniach mobilnych, wkrótce wszyscy użytkownicy systemu iOS mają dostać tę funkcję. W późniejszym czasie, ma ona również trafić do właścicieli urządzeń z systemem Android.

Zdjęcie główne pochodzi ze źródła: ©123RF/PICSEL