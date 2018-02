Trzeci sezon Polskiej Ligi Esportowej Wiosna 2018

Proces awansu do wiosennej rundy Polskiej Ligi Esportowej rozpoczną trzy tury otwartych kwalifikacji. Mogą zapisać się do nich wszyscy spełniający warunki regulaminu. Zapisy rozpoczną się 9 marca - w dniu Meczu Gwiazd organizowanego przy współpracy z STS. Do 28 lutego można głosować na kapitanów dwóch drużyn.

Do zamkniętych kwalifikacji offline awansują zwycięzcy każdego z trzech turniejów eliminacyjnych. Tak zakończy się pierwszy etap.

Druga część kwalifikacji odbędzie się w trybie offline we Wrocławiu. Zespoły z pierwszego etapu w zależności od losowania dołączą do Izako Boars, tomorrow.gg, Inetkox lub Check Point i Codewise Unicorns. Cztery najlepsze drużyny z tych kwalifikacji zagrają w rundzie zasadniczej Polskiej Ligi Esportowej i dołączą do najlepszych. Sloty zostały zarezerwowane dla: Team Kinguin, Venatores, AGO Esports, PRIDE, Pompa Team i SEAL Esports. Każde zwycięstwo w zmaganiach ligowych nagradzane będzie kwotą 1200 zł, a remis 600 zł.

Otwarte kwalifikacje odbędą się w czterech turach. Do nich także mogą przystąpić wszyscy spełniający warunki regulaminu. Do drugiego etapu, czyli zamkniętych kwalifikacji online dołączą cztery najlepsze drużyny. Z każdej grupy do sezonu zasadniczego awansują po dwie ekipy. A tam, podobnie jak w Counter-Strike'u, każde zwycięstwo będzie nagradzane kwotą 1200 zł, a remis 600 zł. Łączna pula nagród wynosi 261 360zł.

Kolejka z udziałem publiczności

Podczas Good Game - Warszawskich Targów Gier, które odbędą się w Ptak Warsaw Expo fani esportu będą mogli obejrzeć na żywo rywalizację najlepszych formacji w kraju. Drużyny z Polskiej Ligi Esportowej zaprezentują się na targach w sobotę i niedzielę (21 i 22 kwietnia).

Sezon zakończą playoffy offline, które zarezerwowano dla najlepszych z najlepszych, a więc czterech formacji z Counter-Strike: Global Offensive i czterech z League of Legends. Półfinały i wielki finał rozstrzygną o tym które formacje zasłużą na tytuł Mistrzów Polskiej Ligi Esportowej. Obrońcami tytułu są Team Kinguin i Illuminar Gaming.