Trzeci sezon w Tom Clancy`S Rainbow Six Siege

Trzeci rok będzie podzielony na cztery sezony i zawierać będzie:

- 8 nowych operatorów z najlepszych światowych jednostek antyterrorystycznych.

- 2 zupełnie nowe mapy, we Włoszech i Maroku.

- 1 odświeżoną mapę, z nowymi projektami i grafikami.

Trzeci rok rozpocznie się od Operacji Chimera. Dwoje operatorów z tego sezonu to specjaliści w sytuacjach zagrożenia biologicznego, dostępni także w trybach rywalizacji dla wielu graczy. Będą oni musieli zmierzyć się z ogromnym zagrożeniem w pierwszym w historii wydarzeniu współpracy w grze - Outbreak. Wydarzenie to będzie dostępne przez cztery tygodnie, bezpłatnie dla posiadaczy Rainbow Six Siege. Pojawi się także unikatowa kolekcja elementów estetycznych, dostępna wyłącznie w czasie trwania wydarzenia.

Pełne informacje o Operacji Chimera i Outbreak zostaną ujawnione w trakcie Six Invitiational 2018 w Montrealu. Więcej szczegółów na temat trzeciego roku ujawnimy wkrótce.

Przepustka trzeciego roku będzie dostępna do zakupu od 12 grudnia. Do tego czasu gracze będą mieli ostatnią szansę na zakup przepustki sezonowej drugiego roku, która zawiera nie tylko ośmioro operatorów (Mira, Jackal, Ying, Lesion, Eela, Dokkaebi, Vigil i Zofia), ale także serię unikatowych elementów personalizacji.