Tusz, który zmienia kolor na żądanie

Specjaliści z Laboratorium Informatyki i Sztucznej Inteligencji (Computer Science & Artificial Intelligence Laboratory) MIT wyprodukowali mieszankę barwników, którymi można pokolorować dowolny obiekt. Wsparcia finansowego dla badań nad zmiennobarwnym tuszem udzielił koncern Ford Motor. Pierwsze testy tuszu przeprowadzane były na karoserii samochodowej.

Pod wpływem światła ultrafioletowego (UV) tusz zmienia swój dotychczasowy kolor niczym kameleon. Stąd jego nazwa – Photochromeleon. Tusz uzyskano poprzez połączenie fotochromowych barwników: cyjanu, magenty i żółci (CMY) w jeden łatwo rozprowadzalny płyn. Na podstawie badań wywnioskowano, jakie dawki światła (długości fali i czasu naświetlania) stosować do regulacji natężenia barwy lub całkowitej zmiany koloru. Podczas testów zastosowano trzy różne długości fali światła do wyeliminowania poszczególnych odcieni. Światło niebieskie absorbowane jest przez żółć, a zielone przez magentę. Pod wpływem wiązki światła kolory te są więc dezaktywowane, co wpływa na ostateczną zmianę barwy obiektu. Emisja odpowiedniego światła UV odbywa się za pomocą specjalnego projektora.

Fotochromowe barwniki mogą być rozprowadzane sprayem lub pędzlem na dowolnej powierzchni, a obiekt poddany naświetlaniu zmieni swój kolor. Jest to proces, który według badaczy można powtarzać bez końca. Jeśli wzór nam się znudzi, można nanieść na obiekt nowy projekt.

Według przedstawicieli MIT personalizacja wizualna pokrowców na telefon, obuwia czy laptop ma być teraz jeszcze łatwiejsza i ciekawsza. Samodzielne nadawanie zmieniających się regularnie barw wybranemu obiektowi ma także ograniczyć produkcję odpadów. Dzięki personalizacji, która pozwala na nieustanne zmiany kolorystycznych własności różnych przedmiotów, użytkownicy tuszów w założeniu nie będą się tak szybko nudzić posiadanymi rzeczami – a co za tym idzie, nie będą się ich pozbywać, by kupić coś w nowych kolorach.

Na razie naukowcom nie udało się uzyskać wszystkich możliwych odcieni, jednak te, które zaprezentowano, i tak dają wiele możliwości. Naświetlone wzory są wysokiej jakości – mają wyraziste barwy. „Zachowanie” tuszu-kameleona można obejrzeć na promującym go filmie.

fot. MIT