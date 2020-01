Tweety pozostaną bez możliwości edycji

„Odpowiedź brzmi nie" – powiedział Jack Dorsey, szef Twittera, pytany o dodanie możliwości edycji opublikowanych już na platformie społecznościowej tweetów. Nie zostawił więc żadnego pola do domysłów – oficjalne stanowisko dotyczące wdrożenia zmian w postaci przycisku edycji jest bardzo klarowne. W 2020 roku na pewno nie zostaną one wprowadzone, nie ma też na razie planów, by wrócić do kwestii edycji postów w przyszłości.

Twitter w założeniu Dorseya i jego ekipy ma stanowić platformę do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, podobnych w swoim charakterze do SMS-a. Gdy raz go wyślemy, nie mamy możliwości edycji nadanej notki. „Chcemy to zachować, to jest nasz styl, nie szykujemy się do żadnych zmian w tym względzie. To jest to, co nas wyróżnia" – podkreślił Dorsey.

Według szefa Twittera dodanie opcji edycji postów wprowadziłoby tylko zamieszanie i przyniosło więcej problemów niż korzyści. Widać to choćby na przykładzie retweetów – straciłyby one sens, gdyby w międzyczasie autor treści mógł zmienić oryginalny post poprzez edycję tekstu. Jedyny pozytyw, jaki wynikałby z możliwości edytowania tweeta, to szansa na poprawienie ewentualnych błędów zawartych w tekście lub niedziałających linków. To jednak nie są wystarczające argumenty dla Dorseya. „Bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty i rozważamy wiele opcji, jednak z wysokim prawdopodobieństwem nigdy nie zdecydujemy się na dodanie opcji edycji tweeta" – podsumował.

fot. YouTube