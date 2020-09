Twiddlesum – jedyny taki kalkulator

Matematyczna zabawka

Według twórców produktu, Twiddlesum może zachęcić dzieci do nauki matematyki oraz być ciekawym, rozwijającym kalkulatorem dla każdego pasjonata tej dziedziny. Zaopatrzony w diody LED panel urządzenia składa się z kilku sekcji z kolumnami - w pierwszej użytkownik wybiera (korzystając ze specjalnych pokręteł umieszczonych w dolnej części panelu) liczbę, w drugiej symbol operacji, w trzeciej drugą liczbę, a w czwartej widzi wynik obliczenia. Oczywiście wiąże się to z różnymi ograniczeniami: wynik działania nie może być większy niż 999, nie da się również pierwiastkować czy podnosić liczb do potęgi. Twiddlesum nie służy jednak do wykonywania zaawansowanych obliczeń, a ma stanowić narzędzie edukacyjne, które zainteresuje matematyką nawet najbardziej opornych.

Design kalkulatora nie jest przypadkowy: zainspirowany został tradycyjnymi liczydłami oraz abakusem, nazywanym również „pierwszym komputerem". Brak szczelnej obudowy (panel chroni jedynie warstwa szkła) pozwala na przyjrzenie się układom scalonym, które „napędzają" urządzenie.

Zbiórka pieniędzy

Producenci kalkulatora założyli zbiórkę w serwisie Kickstarter 10 września, lecz wciąż nie osiągnięto nawet 10% kwoty wymaganej do uruchomienia sprzedaży Twiddlesum. Chcąc otrzymać kalkulator, użytkownik serwisu wpłacić musi 65 USD dolarów lub więcej. Pierwsze urządzenia mają trafić do odbiorców na początku 2021 roku.