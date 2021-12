Twitch banuje Amazona za goliznę

Niefortunny żart powodem blokady

Należący do Amazona serwis Twitch zablokował hiszpańskojęzyczny kanał serwisu Prime Video. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że ten ostatni również jest własnością Amazona.

Kanał Prime Video został zablokowany 19 grudnia po tym, gdy prezenterka Henar Alvarez częściowo obnażyła się w przekazie na żywo podczas talk-show „Esto es un Late". Pod koniec programu kobieta podciągnęła bluzkę i powiedziała „Niedługo zostaniemy zbanowani", co miało być żartobliwym zakończeniem długiej transmisji.

Twitch to platforma służąca do strumieniowych transmisji wideo – głównie gier i rozgrywek e-sportu. W 2014 roku serwis został kupony przez Amazona za prawie 1 mld dolarów. Prime Video to serwis z filmami i serialami online.

Na Twitchu obowiązują ostre reguły dotyczące nagości lub seksualności. W wytycznych platformy można przeczytać: „Osoby, które przedstawiają się jako kobiety, prosimy o zakrycie sutków. Nie zezwalamy na obnażanie okolic biustu". Serwis zabrania również zbliżeń kamery na „(zakryte) piersi, pośladki lub okolice miednicy".

fot. STS_Studio – Pixabay