Twitch ogłasza walkę z łamaniem praw autorskich

Twitch usunie filmiki naruszające prawa autorskie.

Firma zapowiada automatyczne skanowanie transmisji na żywo w celu wykrycia niepożądanych ścieżek audio. Na celowniku znajdą się nagrania zawierające muzykę chronioną prawami autorskimi.

Obejdzie się bez kar

Decyzja została podjęta po rozesłanych masowo do streamerów w zeszłym tygodniu wezwaniach do usunięcia starych filmów. Twitch postanowił przeprowadzić proces automatycznie. Działanie jest słuszne, bo zgodnie z prawem to właściciel usługi ma zadbać o przestrzeganie regulaminu.

Włodarze Twitcha zapowiedzieli jednocześnie, że nie będą karać użytkowników, którzy popełnili w tej materii jakieś naruszenia, mimo że naruszyli oni regulamin usługi. Firma zapowiada rozszerzenie funkcjonalności wtyczki Audible Music, tak by lepiej wyłapywała klipy mogące zawierać muzykę chronioną prawem.

Do współpracy zaproszono właścicieli praw autorskich takich jak Universal Music Group, Disney i Warner Music Poland. Wkrótce podobnie analizowane będą także nowo powstające klipy. Nie wiadomo jeszcze, jak ma wyglądać kwestia odwołania od niesłusznego usunięcia materiału i w jakiej formie będzie rozpatrywana.

fot. Twitch