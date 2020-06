Twitter chce walczyć z dezinformacją

Poznaj, zanim udostępnisz.

Twitter testuje nową funkcję na telefonach z Androidem. Ma ona zachęcać użytkowników do czytania artykułów przed ich udostępnieniem. Każdy, kto będzie chciał przesłać link do tekstu bez wcześniejszego zapoznania się z jego treścią, zobaczy komunikat z pytaniem, czy chce przeczytać materiał, zanim go poleci.

Twitter twierdzi, że celem nowej funkcji jest promowanie świadomej dyskusji. Chodzi o spowolnienie rozprzestrzeniania dezinformacji. Kayvon Beykpour, lider produktu, zauważył, że polecanie linków i artykułów na Twitterze jest łatwe, ale trzeba pamiętać, że jest to potężne, a czasami też niebezpieczne narzędzie. Szczególnie gdy użytkownicy nie czytają treści, które rozpowszechniają.

Twitter się zmienia

Nowa funkcja wpisuje się w działania, które platforma podejmuje już od jakiegoś czasu. Przez wiele lat portal był ostrożny w moderowaniu zamieszczanych treści. Zaczęło się to jednak powoli zmieniać. Coraz więcej tweetów jest oznaczanych jako „fałszywe" lub „wprowadzające w błąd" (ostatnio było głośno o oznaczonych tak postach prezydenta Donalda Trumpa).

Twitter usuwa także nieautentyczne konta, które mogłyby być wykorzystywane przez wrogie państwa do wpływania na wybory lub debatę publiczną.

Testowana funkcja jest na razie dostępna tylko w anglojęzycznej wersji aplikacji Twittera na Androida.

fot. PhotoMIX-Company – Pixabay