Twitter eksperymentuje z mechanizmem FLoC

Technologia FLoC (Federated Learning of Cohorts) ma – według Google'a – zastąpić ciasteczka firm zewnętrznych jako mechanizm pozwalający dostarczać internautom spersonalizowane reklamy.

Istotą FLoC-a jest łączenie użytkowników sieci w duże grupy osób mających podobną historię surfowania. Dysponując wiedzą na temat upodobań członków takiej grupy (kohorty) operator systemu reklamowego mógłby prezentować treści dopasowane do zainteresowań wielu osób, bez konieczności śledzenia każdego z osobna.

Teoretycznie pomysł wydaje się sprzyjać zachowaniu prywatności internautów, jednak wzbudza spore kontrowersje. Oprotestowała go organizacja EFF (Electronic Frontier Foundation), firma Apple, Fundacja Mozilla (przeglądarki Safari i Firefox nie obsługują mechanizmu FLoC), WordPress (platforma ma domyślnie blokować technologię Google'a) i wielu innych. Także Amazon uniemożliwia na własnych stronach zbieranie danych dla potrzeb łączenia internautów w kohorty.

Jest jednak pewien wyjątek. Jane Wong, zajmująca się badaniem kodów źródłowych aplikacji i stron WWW, stwierdziła, że dane dla potrzeb mechanizmu FLoC zbiera Twitter. Dotyczy to zarówno strony internetowej portalu, jaki i aplikacji mobilnej.

O swoim odkryciu Wong poinformowała za pośrednictwem Twittera. Przywołała równocześnie obiekcje dotyczące nowej technologii zgłaszene przez EFF.

