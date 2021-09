Twitter jak Facebook?

Serwis społecznościowy zainicjował w środę, 8 września, test narzędzia o nazwie Społeczności. Funkcja ta przypomina grupę na Facebooku i pozwala kierować określone treści do osób zainteresowanych konkretną tematyką. „Od dzisiaj testujemy funkcję Społeczności – sposób na łatwe znajdowanie i łączenie się z osobami, które chcą rozmawiać o tych samych rzeczach, co Ty" – czytamy w blogu Twittera.

imagine an alternate timeline where everyone just gets you



say hi to Communities—the place to connect with people who Tweet like you. testing now on iOS and web, Android soon! pic.twitter.com/TJdKwUa4D2