Twitter kończy spór z Indiami

Rozładowane napięcie

Twitter poinformował indyjski sąd, że wyznaczył tymczasowego urzędnika ds. skarg, odpowiedzialnego za przestrzeganie nowych przepisów, które weszły w życie pod koniec maja bieżącego roku. Mają one na celu uregulowanie treści w mediach społecznościowych i przyspieszenie działań firm internetowych w odpowiedzi na wnioski prawne o usunięcie postów i przekazanie informacji na temat autorów wiadomości.

Niedawno doszło do sporu między Twitterem, Amazonem i Facebookiem a administracją premiera Indii Narendry Modiego w sprawie ustaw i polityki dotyczącej prywatności danych.

Rząd argumentował, że przepisy są potrzebne, aby powstrzymać rozprzestrzenianie fałszywych informacji, które mogą wywołać przemoc. Jako przykład podano sytuację, kiedy pogłoski o porwaniu udostępniane w aplikacjach do przesyłania wiadomości, w tym WhatsAppie, doprowadziły do linczu. Stwierdzono również, że przepisy są konieczne, aby pociągnąć duże firmy do odpowiedzialności za praktyki, które szkodzą indyjskim przedsiębiorstwom lub naruszają prywatność klientów.

Konfrontacja z Chinami

Indie są bardzo ważnym regionem z punktu widzenia amerykańskich gigantów społecznościowych. Najwięcej osób korzystających z Facebooka i WhatsAppa pochodzi właśnie stamtąd (według danych serwisu Statista); dla Twittera jest to trzeci rynek pod względem liczby użytkowników. Amazon zainwestował w tym kraju już 6,5 miliarda dolarów, a Google 4,5 miliarda z planowanych 10 miliardów dolarów.

Polityka rządu Indii w stosunku do wielkich firm technologicznych jest pochodną konfliktu z Chinami o przywództwo w regionie także na tym polu. Efektem sporu jest wydanie zakazu działania w kraju chińskich aplikacji społecznościowych – w tym TikToka i WeChata.

