Wszyscy zadowoleni

Twitter kupił aplikację Sphere, która powstała w 2016 roku i służy do przesyłania wiadomości i organizowania czatów grupowych na urządzeniach mobilnych. Jej przejęcie ma przyspieszyć rozwój interaktywności portalu mikroblogowego.

Twitter od pewnego czasu próbuje zwiększyć konkurencyjność względem Facebooka. Jednym z działań mających do tego doprowadzić było uruchomienie we wrześniu funkcji Społeczność. Pozwala ona na tworzenie grup użytkowników o wspólnych zainteresowaniach. Obecnie można do nich dołączać tylko na zaproszenie, jednak przejęcie Sphere ma pomóc w rozwoju i upowszechnieniu tej opcji.

Szczegółów transakcji nie ujawniono. Z informacji w blogu Sphere wynika, że 20 pracowników tej firmy przechodzi do Twittera. Będą rozwijać między innymi funkcję Społeczność i opcje bezpośrednich wiadomości (DM), co potwierdził w osobnym wpisie Nick Caldwell, wiceprezes Twittera ds. inżynierii.

Założycielem Sphere jest Nick D'Aloisio, brytyjski programista. Aplikacja jako samodzielny produkt będzie działała do listopada.

fot. PhotoMIX-Company – Pixabay