Twitter: napomnienia na całym świecie

Od pierwszej połowy czerwca br. część użytkowników Twittera zaczęła informować, że otrzymuje komunikaty zachęcające do przeczytania artykułu przed poleceniem go komuś innemu. Niebawem będą one pokazywane wszystkim osobom korzystającym z platformy mikroblogowej.

Świadoma dyskusja

Zachęty do przeczytania artykułu oglądali ci użytkownicy, którzy zdecydowali się kliknąć towarzyszącą informacji ikonę „Podziel się" (RT) bez odczytywania treści. Mechanizm ten działał początkowo tylko w przypadku aplikacji Twittera uruchamianej na smartfonach z systemem Android. Operatorzy serwisu pisali: „aby pomóc w promowaniu świadomej dyskusji, testujemy nową podpowiedź w systemie Android – kiedy prześlesz dalej artykuł, którego nie otwierałeś na Twitterze, możemy zapytać, czy chcesz go najpierw otworzyć".

Obecnie faza testów została zakończona. Z komunikatu opublikowanego na osi czasu zespołu Twitter Communications wynika, że zachęty przełożyły się na zwiększenie o 40% liczby kliknięć odsyłacza prowadzącego do artykułu; o 33% wzrósł odsetek użytkowników czytających artykuł przed retweetowaniem go, zaś część osób straciła chęć podawania go dalej. Ponieważ wynik testów uznano za sukces, nowa funkcja wkrótce zacznie działać na całym świecie.

