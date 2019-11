Twitter opóźnia usuwanie kont

Zapowiedziane przez Twittera usuwanie nieaktywnych kont wywołało niezadowolenie użytkowników serwisu.

Ze względu na dużą liczbę protestów otrzymanych przez operatora portalu administratorzy Twittera opublikowali komunikat, zgodnie z którym operacja kasowania kont zostanie opóźniona.

Wyjaśniono również, że usuwane będą wyłącznie „martwe" konta użytkowników z krajów należących do Unii Europejskiej (nie wspomniano natomiast o innych państwach Starego Kontynentu). Administratorzy podkreślają, że konieczność pozbycia się części kont wynika ze zmian w ustawie dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) w krajach Unii Europejskiej. Aktualizacja przepisów sprawiła, że Twitter musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych użytkowników, a nie otrzymał jej od osób, które mają co prawda konta w serwisie, ale nie dają znaku życia.

Wątpliwości co do usuwania kont zgłaszali także krewni i przyjaciele osób zmarłych, dla których twitterowe wpisy są jedną z pamiątek po bliskich. Administratorzy Twittera obiecują, że po otrzymaniu powiadomienia o koncie należącym do osoby nieżyjącej nie usuną go do momentu znalezienia sposobu upamiętnienia zmarłego.

fot. Twitter