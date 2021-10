Twitter ostrzeże Cię przed kontrowersyjnymi wpisami

Twitter testuje nowe komunikaty na iOS-a i Androida, które ostrzegą użytkowników przed wątkami, które mogą być kontrowersyjne lub obraźliwe. Jak? Zanim włączysz się do tego rodzaju konwersacji, dostaniesz komunikat: „Ta rozmowa może być intensywna". Natomiast gdy będziesz próbował odpowiedzieć komuś na jego nieuprzejmego tweeta, wyświetli Ci się powiadomienie z hasłem: „Uważajmy na siebie" i uwagami zachęcającymi do empatycznych i opartych na faktach komentarzy.

Ever want to know the vibe of a conversation before you join in? We’re testing prompts on Android and iOS that give you a heads up if the convo you’re about to enter could get heated or intense.



This is a work in progress as we learn how to better support healthy conversation. pic.twitter.com/x6Nsn3HPu1