Twitter popełnił błąd w walce z nadużyciami na platformie

Polityka bezpieczeństwa znów pod lupą

Kilka dni temu serwis zapowiedział rozszerzenie polityki bezpieczeństwa o dodatkowe punkty. Miały one zwiększyć ochronę użytkowników platformy przed nadużyciami i zamieszczaniem treści naruszających ich prywatność i „prowadzących do emocjonalnej lub fizycznej krzywdy". Publikowanie osobistych zdjęć lub filmów służyło często jako narzędzie do nękania, zastraszania i ujawniania tożsamości konkretnych osób.

Aby temu zapobiec serwis zabronił publikowania i udostępniania zdjęć i filmów o charakterze osobistym bez zgody ich właścicieli. Firma zdecydowała się umożliwić każdemu zgłaszanie prośby o usunięcie zdjęć lub filmów opublikowanych bez pozwolenia.

Niestety, gigant mediów społecznościowych szybko stał się ofiarą własnych ustaleń, ponieważ skrajnie prawicowi użytkownicy zaczęli wykorzystywać nowe zasady Twittera do nękania przeciwników – złośliwego zgłaszania rzekomych nadużyć. W piątek (3.12.2021) Twitter poinformował o trudnościach: „Dowiedzieliśmy się o znacznej liczbie skoordynowanych i złośliwych raportów, okazało się, że nasze zespoły wykonawcze popełniły kilka błędów". Obecnie są one analizowane. Niewykluczone, że gigant ponownie zmieni swoją politykę bezpieczństwa.

fot. Pixabay