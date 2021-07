Twitter pracuje nad systemem ocen komentarzy

Twitter testuje funkcję oceny odpowiedzi na post – użytkownik będzie mieć do dyspozycji dwa przyciski, które pozwolą mu poinformować, czy komentarz jest przydatny. Serwis oficjalnie potwierdził, że opcja jest właśnie sprawdzana w grupie osób korzystających z urządzeń pracujących pod kontrolą iOS-a.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.



Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY