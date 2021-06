Twitter szuka chętnych do testowania płatnych opcji

Większa kreatywność na Twitterze?

Popularny serwis mikroblogowy chce urozmaicić swoją ofertę i pozwolić użytkownikom – twórcom, celebrytom – zarabiać na własnej popularności. Planuje wprowadzić opcje płatnych treści dla „superśledzących" i biletowane miejsca na konkretne wydarzenia, np. spotkania online. Obecnie szuka chętnych do ich przetestowania.

Według przedstawicieli serwisu zmiany mają zachęcić użytkowników do większej kreatywności, na przykład tworzenia specjalnych treści czy sesji pytań i odpowiedzi (Q&A) udostępnianych za opłatą.

Ile to będzie kosztować?

Super Follows ma być dostępne dla użytkowników w cenach 2,99, 4,99 lub 9,99 dolarów miesięcznie. O włączenie opcji płatnych treści będą mogły ubiegać się osoby, które mieszkają w USA, mają ukończone 18 lat, zgromadziły co najmniej 10 000 obserwujących i opublikowały co najmniej 25 tweetów w ciągu ostatnich 30 dni.

Druga funkcja – „miejsca biletowane" (Ticketed Spaces) – pozwoli na pobieranie opłat za dostęp do rozmów (audio) transmitowanych na żywo w serwisie. Cena za nie może wynosić od 1 do 999 dolarów. Z tej opcji będą mogli skorzystać użytkownicy z USA, którzy mają co najmniej 1000 obserwujących i zorganizowali co najmniej trzy wydarzenia w sekcji „Spaces" w ciągu ostatnich 30 dni.

Ile zabierze Twitter?

Serwis ogłosił, że pobierze dla siebie 3% przychodu osiągniętego przez twórcę do momentu, gdy wyniesie on 50 000 dolarów. Po przekroczeniu progu wysokość prowizji dla Twittera wzrośnie do 20%.

Firma wprowadzi płatne opcje po okresie testowym. Ticketed Spaces sprawdzane będą w wersji na iOS-a i Androida, Super Follows tylko na system iOS.

Więcej na temat zasad przewidywanych zasad aktywowania nowych funkcji można przeczytać na stronie Twittera.

fot. PhotoMIX-Company – Pixabay